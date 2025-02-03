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03 лютого 2025, 19:12

У 19 областях України працюють "амбулаторії на колесах”: які послуги надають мобільні клініки

03 лютого 2025, 19:12
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фото: МОЗ
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Спеціальні автомобілі, що працюють як мобільні медичні клініки, вже отримали 19 обласних Центрів контролю та профілактики хвороб. Спільно з лікарями автомобілі виїжджають у віддалені громади

Про це повідомили в МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що в мобільних амбулаторіях медики надають послуги з профілактики, тестування ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Окрім того, можуть проводити медичні огляди, швидкі лабораторні дослідження та вакцинацію населення.

Автомобіль обладнаний автономним водопостачанням, кондиціонуванням, обігрівом, електропостачанням, (генератором), міні-холодильником для транспортування та зберігання медичних виробів та вакцин.

Наявність постійного інтернет-звʼязку забезпечує медикам доступ до медичних документів пацієнтів через електронну систему охорони здоров'я.

Нагадаємо, на Буковині зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг перевищено на 42%.

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