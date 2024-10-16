На Київщини у 10 громадах запустили "соціальне таксі"

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Про це повідомляє Київська ОДА, передає RegioNews.

"Ініціатива спрямована на підтримку людей, які мають порушення опорно-рухового апарату, а також маломобільних груп населення, включаючи літніх людей і осіб, які не можуть пересуватися самостійно. Крім того, "соціальне таксі" доступне для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення зору, інтелектуальні та психічні розлади", – йдеться у повідомленні.

За допомогою "соціального таксі" можна дістатися до органів соціального захисту населення, центру надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, банківських та медичних установ, центрів правової допомоги тощо.

Фінансування відбувається за рахунок місцевого бюджету та за допомогою донорських коштів.

Наразі послуга надається у десяти громадах Київщини: Білоцерківська, Тетіївська, Фурсівська, Студениківська, Баришівська, Славутицька, Васильківська, Фастівська, Бориспільська, Ірпінська. Послугою охоплено 381 особу.

Впровадження "соціального таксі" планується ще в 12 громадах.

Нагадаємо, у Києві відкрили амбулаторію з сучасним укриттям. За одну зміну медзаклад зможе прийняти близько 400 пацієнтів.