У Броварах закуплять смарт-годинники для людей із порушеннями слуху

Про це пише видання "Київщина 24/7", передає RegioNews.

За словами начальниці управління соцзахисту Алли Петренко, для закупівлі 42-ох смарт-годинників мешканцям громади, які ще не отримували ці пристрої, планують виділити 85 тис. грн.

Нині в громаді зареєстровано 52 особи з інвалідністю по слуху, в тому числі і діти.

"Минулого року за рахунок благодійних організацій закупили та передали 10 розумних годинників, які, зокрема, специфічно сповіщають і про сигнали повітряної тривоги", - повідомила начальниця управління соцзахисту Алла Петренко.

Смарт-годинники з функцією вібрації синхронізуються зі смартфоном і отримують екстрені сповіщення про небезпеку. Це дозволяє своєчасно реагувати та шукати укриття.

У Київській організації Українського товариства глухи наголосили, що розумний годинник - це не примха, це засіб вчасно дізнатись про повітряну тривогу. Це безпека глухих людей, які вразі чого - зможуть вчасно заховатись за двома стінами.

Довідка

За даними ВООЗ, в Україні порушення слуху різного ступеня мають 2,1 мільйонів громадян. Із них приблизно для 230 тисяч основним або одним з основних способів комунікації є жестова мова.