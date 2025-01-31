06:43  31 січня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
03:18  31 січня
У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
05:17  31 січня
В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
UA | RU
UA | RU
31 січня 2025, 11:59

У Броварах закуплять смарт-годинники для людей із порушеннями слуху

31 січня 2025, 11:59
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Броварська міська рада виділила кошти на смарт-годинники для людей із порушеннями слуху

Про це пише видання "Київщина 24/7", передає RegioNews.

За словами начальниці управління соцзахисту Алли Петренко, для закупівлі 42-ох смарт-годинників мешканцям громади, які ще не отримували ці пристрої, планують виділити 85 тис. грн.

Нині в громаді зареєстровано 52 особи з інвалідністю по слуху, в тому числі і діти.

"Минулого року за рахунок благодійних організацій закупили та передали 10 розумних годинників, які, зокрема, специфічно сповіщають і про сигнали повітряної тривоги", - повідомила начальниця управління соцзахисту Алла Петренко.

Смарт-годинники з функцією вібрації синхронізуються зі смартфоном і отримують екстрені сповіщення про небезпеку. Це дозволяє своєчасно реагувати та шукати укриття.

У Київській організації Українського товариства глухи наголосили, що розумний годинник - це не примха, це засіб вчасно дізнатись про повітряну тривогу. Це безпека глухих людей, які вразі чого - зможуть вчасно заховатись за двома стінами.

Довідка

За даними ВООЗ, в Україні порушення слуху різного ступеня мають 2,1 мільйонів громадян. Із них приблизно для 230 тисяч основним або одним з основних способів комунікації є жестова мова.

Бровари повітряна тривога смарт-годинник порушення слуху
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Розкол суспільства: українці підраховують хто і скільки забере з 7 млрд американської допомоги
31 січня 2025, 12:46
Безрукова — відсторонена керівниця АОЗ, а Жумаділов отримав статус т.в.о директора, — Мін'юст
31 січня 2025, 12:45
Погода в Києві відповідає температурним показникам квітня
31 січня 2025, 12:36
Конфлікт навколо Агенції оборонних закупівель: Безрукова написала відкритий лист президентові
31 січня 2025, 12:03
Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається
31 січня 2025, 11:45
Громада на Буковині перейшла до ПЦУ: московська церква звернулася до поліції та уряду США
31 січня 2025, 11:42
Рівень смертності в Україні продовжує зростати: статистика
31 січня 2025, 11:28
Росія запустила понад 100 дронів: українська ППО збила 59 "шахедів" та БпЛА-імітаторів
31 січня 2025, 11:25
На Хмельниччині судитимуть групу лікарів, які допомагали чоловікам оформлювати фіктивну інвалідність
31 січня 2025, 11:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »