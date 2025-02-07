На Київщині у Дніпрі сапери виявили уламки ворожого дрона
Безпілотник у воді помітили перехожі й повідомили про знахідку Службу порятунку
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Водолази-сапери обстежили акваторію та на відстані 60 метрів від берега виявили уламки ворожого дрона. Його залишки вилучили та передали для подальшого дослідження.
Нагадаємо, раніше на Харківщині піротехніки знешкодили авіаційну бомбу ФАБ-500, яку місцеві мешканці виявили у полі.
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