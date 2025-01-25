В Ирпене произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Это произошло утром в субботу, 25 января, примерно в 9:05. Спасатели получили сообщение о том, что произошел взрыв в квартире на 7-м этаже 10-этажного дома в Ирпене.

На место происшествия выехали спасатели. ГСЧС выяснила, что произошел взрыв. При этом по внешним признакам – огня или дыма не было. К счастью, обошлось без травмированных и погибших.

На кадрах, которыми поделились спасатели, можно увидеть одну из квартир этого дома. В результате взрыва квартира серьезно повредилась. В частности, вылетели двери и окна.

Напомним, 23 января в Белой Церкви произошел пожар в многоквартирном доме. Поэтому спасатели были вынуждены эвакуировать 30 жителей. Причину пожара выясняют.

Также сообщалось, что в ночь на 21 января в Закарпатье загорелся жилой дом из-за солнечных панелей , которые были размещены на крыше. Владелец дома увидел, что из панелей идут искры, впоследствии из-за этого произошло возгорание: огонь быстро распространился по крыше.