13:00  21 січня
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники шукають зниклого безвісти 27-річного чоловіка
14:52  21 січня
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
15:14  21 січня
На Вінниччині – новий спалах африканської чуми свиней
UA | RU
UA | RU
21 січня 2025, 19:04

На Закарпатті через сонячні панелі загорівся житловий будинок

21 січня 2025, 19:04
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У ніч проти 21 січня в селі Видричка на Закарпатті виникла пожежа у житловому будинку через сонячні панелі, які були розміщені на даху. Будинок отримав серйозні пошкодження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Закарпатській області.

Як розповіли у рятувальному відомстві, власник будинку побачив, що з сонячних панелей на даху ідуть іскри. Через це виникло займання. Полум'я швидко поширилося по всій покрівлі.

Пожежники протягом двох годин займалися ліквідацією загоряння.

Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, покрівлю будинку на площі 120 квадратних метрів, а також дах надвірної споруди на площі 10 кв. м.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях горіла автівка, в якій перебували батько з дитиною.

пожежа Закарпаття ДСНС
На Закарпатті авто з’їхало з дороги та впало в річку
20 січня 2025, 22:40
Смертельна пожежа в Одесі: чоловік загинув через використання саморобного обігрівача
20 січня 2025, 17:12
В Обухові двоє людей під час пожежі отруїлися чадним газом
20 січня 2025, 13:50
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Колишній директор спиртзаводу на Полтавщині привласнив 2,5 млрд гривень, — СБУ
21 січня 2025, 18:53
Двох чиновників з Дніпра підозрюють у мільйонних махінаціях на оборонних закупівлях
21 січня 2025, 18:24
Поставки неякісної форми для Нацгвардії на 29 млн грн: у справі оголошено ще одну підозру
21 січня 2025, 18:02
Відстрочки для студентів та аспірантів через "Резерв+" знову доступні, – Черногоренко
21 січня 2025, 17:58
Правоохоронці встановили 7 учасників побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві
21 січня 2025, 17:48
Куп'янськ на Харківщині – під посиленими обстрілами: є руйнування та поранені
21 січня 2025, 17:20
На Львівщині викрили банкірів, які вкрали понад 5 млн грн клієнтів через перевипуск карток
21 січня 2025, 16:55
Втікачі Мартинов і Яценко: з Відня по-тихому вкрасти порт "Боріваж" не виходить
21 січня 2025, 16:20
Трамп і Давос-2025: глобальні кризи та адаптація до нових викликів
21 січня 2025, 15:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Ігор Петренко
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »