На Закарпатті через сонячні панелі загорівся житловий будинок
У ніч проти 21 січня в селі Видричка на Закарпатті виникла пожежа у житловому будинку через сонячні панелі, які були розміщені на даху. Будинок отримав серйозні пошкодження
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Закарпатській області.
Як розповіли у рятувальному відомстві, власник будинку побачив, що з сонячних панелей на даху ідуть іскри. Через це виникло займання. Полум'я швидко поширилося по всій покрівлі.
Пожежники протягом двох годин займалися ліквідацією загоряння.
Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, покрівлю будинку на площі 120 квадратних метрів, а також дах надвірної споруди на площі 10 кв. м.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях горіла автівка, в якій перебували батько з дитиною.
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