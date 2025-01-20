На Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква
Пожежа сталася 19 січня у селі Висоцьк Сарненського району. Вогонь знищив будівлю церкви, збудовану ще в 1877 році
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
Пожежа виникла рано вранці. Очевидці повідомили про займання близько 05:05. Через пізнє виявлення вогонь повністю охопив деревʼяну будівлю церкви.
Надзвичайники оперативно локалізували пожежу. Її вдалося повністю ліквідувати через понад дев'ять годин. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.
"Вогонь знищив дерев'яну будівлю розміром 30х15 м та майно церкви. Причина пожежі та розміри збитків встановлюються", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 січня в Шевченківському районі Києва загорівся закритий кінотеатр.
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