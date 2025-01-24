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Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує RegioNews.

СБУ спільно з Нацполіцією та БЕБ нейтралізувала угрупування, яке масово підробляло документи. Затримали чотирьох організаторів схеми. Підпільні "типографії" функціонували на Київщині та Прикарпатті.

За даними правоохоронців, щотижня зловмисники виготовляли сотні фальшивих документів. Зокрема, це були фейкові службові посвідчення, медвисновки ВЛК про "погане" здоров'я військовозобов'язаних.

Фальшиві документи продавали потенційним призовникам. Вартість посвідчення або довідки (залежно від виду) становила від 500 до 5 000 доларів США. Зловмисники за місяць в середньому заробляли на цьому до 3 мільйонів гривень.

Відомо, що головним організатором став мешканець Вінницької області. Також він залучив своїх знайомих з Кривого Рогу, Івано-Франківська та Черкас. Один із них раніше вже був засуджений саме за підробку документів.

Свої "товари" зловмисники відправляли через поштові сервіси. Оплату вони приймали на банківські картки та криптогаманці. "Послуги" підозрювані пропонували у спеціально створених Telegram-каналах.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці знайшли чорнові записи із доказами злочинів, мобільні телефони, комп'ютери, відбитки печаток та штампів, а також і підроблені документи. Усім чотирьом зловмисникам повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі злочину. Також перевіряється інформація щодо можливого продажу фейкових документів для російської агентури.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для фігурантів. За цей злочин їм загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними. Зазначається, що зловмисники підкуповують службових осіб та підроблюють документи.

Також повідомлялося, що правоохоронці затримали співробітника Миколаївського ОТЦК та СП, який організував "бізнес" на допомозі в ухиленні від мобілізації. Співробітники ТЦК пропонували потенційним призовникам підроблені меддокументи з хибними діагнозами за додаткову плату (в середньому 3 тисячі доларів).