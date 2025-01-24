03:20  24 января
В Ровенской области группа подростков избила 16-летнего юношу: за дело взялась полиция
05:39  24 января
В Одессе рэкетиры "выбивали" несуществующий долг с военнослужащего ВСУ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
24 января 2025, 12:49

Услуги для уклонистов: СБУ разоблачила типографии с фейковыми документами

24 января 2025, 12:49
Читайте також українською мовою
Фото: Цензор. НЕТ
Читайте також
українською мовою

Злоумышленники зарабатывали миллионы на продаже фейковых документов уклонистам

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

СБУ совместно с Нацполицией и БЭБ нейтрализовала группировку, которая массово подделывала документы. Задержали четырех организаторов схемы. Подпольные типографии функционировали на Киевщине и Прикарпатье.

По данным правоохранителей, еженедельно злоумышленники производили сотни фальшивых документов. В частности, это были фейковые служебные удостоверения, медвыводы ВЛК о "плохом" здоровье военнообязанных.

Фальшивые документы продавали потенциальным призывникам. Стоимость удостоверения или справки (в зависимости от вида) составляла от 500 до 5000 долларов США. Злоумышленники за месяц в среднем зарабатывали на этом до 3 миллионов гривен.

Известно, что главным организатором стал житель Винницкой области. Также он привлек своих знакомых из Кривого Рога, Ивано-Франковска и Черкасс. Один из них ранее уже был осужден за подделку документов.

Свои "товары" злоумышленники отправляли через почтовые сервисы. Оплату они принимали на банковские карты и криптогаманцы. "Услуги" подозреваемые предлагали в специально созданных Telegram-каналах.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили черновые записи с поличным, мобильные телефоны, компьютеры, отпечатки печатей и штампов, а также поддельные документы. Всем четырем злоумышленникам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 1, 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка голографических защитных элементов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Правоохранители выясняют все детали преступления. Также проверяется информация о возможной продаже фейковых документов для российской агентуры.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов. За это преступление им грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

Также сообщалось, что правоохранители задержали сотрудника Николаевского ОТЦК и СП, организовавшего "бизнес" на помощи в уклонении от мобилизации. Сотрудники ТЦК предлагали потенциальным призывникам поддельные меддокументы с ложными диагнозами за дополнительную плату (в среднем 3 тысячи долларов).

СБУ документ уклонение от мобилизации
В Полтаве чиновница ОВА за 10 тысяч долларов помогала военным выезжать за границу
23 января 2025, 07:59
На Прикарпатье будут судить полицейского, который в багажнике вез уклониста к границе
22 января 2025, 09:22
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Правоохранители заблокировали Viber-каналы, которые срывали мобилизацию во Львовской области
24 января 2025, 13:18
В Сумской области взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-101
24 января 2025, 13:18
В Полтавской области срезали плакат воина на Аллее Героев: полиция разыскивает вандалов
24 января 2025, 13:03
Адвокат из Днепра за $12 тысяч помогал мужчинам выезжать за границу
24 января 2025, 12:56
На Житомирщине объявили подозрение женщине, которая издевалась над 10-летним сыном
24 января 2025, 12:43
Преподавателя столичного университета будут судить за взятку в $10 тысяч
24 января 2025, 12:37
В ДТП трагически погибла известная украинская блоггерша
24 января 2025, 12:32
Хотела помочь знакомому: на Львовщине пограничники задержали псевдосупругов
24 января 2025, 12:27
В Одесской области задержали агента РФ, который завербовал для шпионажа несовершеннолетнего парня
24 января 2025, 12:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »