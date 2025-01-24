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Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

СБУ совместно с Нацполицией и БЭБ нейтрализовала группировку, которая массово подделывала документы. Задержали четырех организаторов схемы. Подпольные типографии функционировали на Киевщине и Прикарпатье.

По данным правоохранителей, еженедельно злоумышленники производили сотни фальшивых документов. В частности, это были фейковые служебные удостоверения, медвыводы ВЛК о "плохом" здоровье военнообязанных.

Фальшивые документы продавали потенциальным призывникам. Стоимость удостоверения или справки (в зависимости от вида) составляла от 500 до 5000 долларов США. Злоумышленники за месяц в среднем зарабатывали на этом до 3 миллионов гривен.

Известно, что главным организатором стал житель Винницкой области. Также он привлек своих знакомых из Кривого Рога, Ивано-Франковска и Черкасс. Один из них ранее уже был осужден за подделку документов.

Свои "товары" злоумышленники отправляли через почтовые сервисы. Оплату они принимали на банковские карты и криптогаманцы. "Услуги" подозреваемые предлагали в специально созданных Telegram-каналах.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили черновые записи с поличным, мобильные телефоны, компьютеры, отпечатки печатей и штампов, а также поддельные документы. Всем четырем злоумышленникам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка голографических защитных элементов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Правоохранители выясняют все детали преступления. Также проверяется информация о возможной продаже фейковых документов для российской агентуры.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов. За это преступление им грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

Также сообщалось, что правоохранители задержали сотрудника Николаевского ОТЦК и СП, организовавшего "бизнес" на помощи в уклонении от мобилизации. Сотрудники ТЦК предлагали потенциальным призывникам поддельные меддокументы с ложными диагнозами за дополнительную плату (в среднем 3 тысячи долларов).