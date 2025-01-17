Схеми незаконного перетину кордону: Нацполіція проводить понад 200 обшуків

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У пʼятницю, 17 січня, Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські проводять обшуки на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок.

Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордонучоловіками призовного віку у 22 регіонах.