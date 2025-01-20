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20 січня 2025, 17:52

Під Києвом в академічному ліцеї вибухнув котел

20 січня 2025, 17:52
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фото: ГУ ДСНС у Києвській області
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На території Боярського академічного ліцею стався вибух твердопаливного котла

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Київській області, повідомляє RegioNews.

За інформацією рятувальників, повідомлення про вибух на вулиці Сєдова до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло 20 січня о 03:04.

До місця події були направлені чергові караули 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Боярка, 62-ї й 34-ї ДПРЧ міста Вишневе, 44-ї ДПРЧ селища Чабани та 51-го Державного пожежно-рятувального посту міста Боярка.

На місці події рятувальники встановили, що на території Боярського академічного ліцею стався вибух твердопаливного котла в металевій споруді. Внаслідок цього споруда була частково зруйнована. Також пошкоджена розташована поряд будівля газової котельні.

В ДСНС додали, що загиблих та потерпілих на місці не виявлено.

Нагадаємо, на території Кам’янського ліцею Березнівської міської ради вибухнув твердопаливний котел, внаслідок якого загинув машиніст котельні учбового закладу.

Аналогічний випадок стався 29 листопада минулого року у Житомирській області. Тоді в приміщенні лицею в селищі Новоозерянка Коростенського району теж вибухнув твердопаливний котел, внаслідок чого були зруйновані перегородки стін та перекриття.

Під час вибуху загинув 52-річний чоловік. Аби дістати тіло чоловіка, рятувальникам довелося розбирати зруйновані конструкції.

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