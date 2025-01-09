На Рівненщині у ліцеї вибухнув котел, загинув кочегар

фото: Березнівська міська рада

На території Кам’янського ліцею Березнівської міської ради вибухнув твердопаливний котел внаслідок якого загинув машиніст котельні учбового закладу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Березнівської міської ради.

За попередніми висновками, причиною вибуху стало порушення правил експлуатації котла.

На місці аварії працюють відповідні органи та служби, які встановлюють причини аварії, а також обсяги робіт для усунення наслідків.

Аналогічний випадок стався 29 листопада минулого року у Житомирській області. Тоді в приміщенні лицею в селищі Новоозерянка Коростенського району теж вибухнув твердопаливний котел, внаслідок чого були зруйновані перегородки стін та перекриття.

Під час вибуху загинув 52-річний чоловік. Аби дістати тіло чоловіка, рятувальникам довелося розбирати зруйновані конструкції.