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09 січня 2025, 11:08

На Рівненщині у ліцеї вибухнув котел, загинув кочегар

09 січня 2025, 11:08
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фото: Березнівська міська рада
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На території Кам’янського ліцею Березнівської міської ради вибухнув твердопаливний котел внаслідок якого загинув машиніст котельні учбового закладу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Березнівської міської ради.

За попередніми висновками, причиною вибуху стало порушення правил експлуатації котла.

На місці аварії працюють відповідні органи та служби, які встановлюють причини аварії, а також обсяги робіт для усунення наслідків.

Аналогічний випадок стався 29 листопада минулого року у Житомирській області. Тоді в приміщенні лицею в селищі Новоозерянка Коростенського району теж вибухнув твердопаливний котел, внаслідок чого були зруйновані перегородки стін та перекриття.

Під час вибуху загинув 52-річний чоловік. Аби дістати тіло чоловіка, рятувальникам довелося розбирати зруйновані конструкції.

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