Под Киевом в академическом лицее взорвался котел

фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, сообщает RegioNews .

По информации спасателей, сообщение о взрыве на улице Седова в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило 20 января в 03:04.

К месту происшествия были направлены очередные караулы 33-й Государственной пожарно-спасательной части г. Боярка, 62-й и 34-й ДПРЧ города Вишневое, 44-й ДПРЧ поселка Чабаны и 51 Государственного пожарно-спасательного поста города Боярка.

На месте происшествия спасатели установили, что на территории Боярского академического лицея произошел взрыв твердотопливного котла в металлическом здании. В результате сооружение было частично разрушено. Также повреждено расположенное рядом здание газовой котельной.

В ГСЧС добавили, что погибшие и пострадавшие на месте не обнаружены.

Напомним, на территории Каменского лицея Березновского городского совета взорвался твердотопливный котел , в результате которого погиб машинист котельной учебного заведения.

Аналогичный случай произошел 29 ноября в Житомирской области. Тогда в помещении лицея в поселке Новоозерянка Коростенского района тоже взорвался твердотопливный котел, в результате чего были разрушены перегородки стен и перекрытия.

Во время взрыва погиб 52-летний мужчина . Чтобы получить тело мужчины, спасателям пришлось разбирать разрушенные конструкции.