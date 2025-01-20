Под Киевом в академическом лицее взорвался котел
На территории Боярского академического лицея произошел взрыв твердотопливного котла
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, сообщает RegioNews .
По информации спасателей, сообщение о взрыве на улице Седова в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило 20 января в 03:04.
К месту происшествия были направлены очередные караулы 33-й Государственной пожарно-спасательной части г. Боярка, 62-й и 34-й ДПРЧ города Вишневое, 44-й ДПРЧ поселка Чабаны и 51 Государственного пожарно-спасательного поста города Боярка.
На месте происшествия спасатели установили, что на территории Боярского академического лицея произошел взрыв твердотопливного котла в металлическом здании. В результате сооружение было частично разрушено. Также повреждено расположенное рядом здание газовой котельной.
В ГСЧС добавили, что погибшие и пострадавшие на месте не обнаружены.
Напомним, на территории Каменского лицея Березновского городского совета взорвался твердотопливный котел , в результате которого погиб машинист котельной учебного заведения.
Аналогичный случай произошел 29 ноября в Житомирской области. Тогда в помещении лицея в поселке Новоозерянка Коростенского района тоже взорвался твердотопливный котел, в результате чего были разрушены перегородки стен и перекрытия.
Во время взрыва погиб 52-летний мужчина . Чтобы получить тело мужчины, спасателям пришлось разбирать разрушенные конструкции.