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09 січня 2025, 17:40

В Білгород-Дністровському біля держустанови стався вибух

09 січня 2025, 17:40
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фото: поліція
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Вибух пролунав 9 січня близько 14:00 біля однієї із державних установ у Білгород-Дністровському на Одещині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працюють співробітники Нацполіції, СБУ та ДСНС. Обставини встановлюються.

За даними місцевих телеграм-каналів, вибух стався біля відділення Військової служби правопорядку ЗСУ. Туди літня жінка принесла два пакети з тротилом.

Нагадаємо, правоохоронці затримали ще двох фігурантів, які причетні до теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі 14 грудня. Подружжя виготовило вибуховий пристрій.

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