На Житомирщині в ліцеї вибухнув котел: загинула людина
Трагічна подія сталася сьогодні, 29 листопада, в селищі Новоозерянка Коростенського району. Внаслідок вибуху є жертва
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Відомо, що в приміщенні ліцею в Новоозерянці стався вибух твердопаливного котла, що частково зруйнував перегородки стін та перекриття.
"Внаслідок вибуху загинув 52-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.
У момент вибуху інших людей в приміщенні не було. Аби дістати тіло чоловіка, рятувальникам довелося розбирати зруйновані конструкції.
Наразі фахівці з'ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, правоохоронці затримали зловмисників, які причетні до теракту в Житомирі. Йдеться про вибух біля будівлі райуправління поліції 20 листопада.
На Житомирщині під час пожежі загинув рятувальникВсі новини »
28 листопада 2024, 19:46На Дніпропетровщині у квартирі вибухнула граната
28 листопада 2024, 19:14На Київщині на чоловіка впала стеля сараю: господар ледь не помер під завалами
27 листопада 2024, 18:40
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: зруйновані 40 будинків і гімназія
29 листопада 2024, 18:40Одна з областей України повністю позбавився від громад УПЦ МП
29 листопада 2024, 17:46На Київщині горіло підприємство: постраждав чоловік
29 листопада 2024, 17:31ДБР викрило інженера енергопідприємства, який оформляв фіктивні броні
29 листопада 2024, 17:07Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий, — Зеленський
29 листопада 2024, 17:00У Чернівцях в гімназії розпилили невідому речовину
29 листопада 2024, 16:49На Донеччині підрозділи ЗСУ посилять резервами, озброєнням і військовою технікою, — Сирський
29 листопада 2024, 16:30Скандал з бракованими мінами: виробник провалив строки поставок, але хоче нові замовлення, – ЗМІ
29 листопада 2024, 16:10Окупанти обстріляли громаду на Херсонщині: постраждали цивільні
29 листопада 2024, 16:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі блоги »