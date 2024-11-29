На Житомирщині в ліцеї вибухнув котел: загинула людина

фото: ДСНС України у Житомирській області

Трагічна подія сталася сьогодні, 29 листопада, в селищі Новоозерянка Коростенського району. Внаслідок вибуху є жертва

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Відомо, що в приміщенні ліцею в Новоозерянці стався вибух твердопаливного котла, що частково зруйнував перегородки стін та перекриття.

"Внаслідок вибуху загинув 52-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.

У момент вибуху інших людей в приміщенні не було. Аби дістати тіло чоловіка, рятувальникам довелося розбирати зруйновані конструкції.

Наразі фахівці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, правоохоронці затримали зловмисників, які причетні до теракту в Житомирі. Йдеться про вибух біля будівлі райуправління поліції 20 листопада.