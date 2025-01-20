На Київщині рибалка провалився під лід
Надзвичайна подія сталася у суботу, 18 січня, в селі Мотовилівка Фастівського району. Надзвичайники врятували чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.
Виявилося, що на річці Стугна місцевий житель провалився під лід.
"За допомогою човна врятовано чоловіка 1990 року народження, який був рибалкою", – йдеться в повідомленні.
Після надання допомоги потерпілого передали медикам.
Нагадаємо, 8 січня на річці Південний Буг у Хмельницькому двоє рибалок провалися під лід.
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