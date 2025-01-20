В Киевской области рыбак провалился под лед

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

ЧП произошло в субботу, 18 января, в селе Мотовиловка Фастовского района. Чрезвычайники спасли потерпевшего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

Оказалось, что на реке Стугна местный житель провалился под лед.

"С помощью лодки спасен мужчина 1990 года рождения, который был рыболовом", – говорится в сообщении.

После оказания помощи пострадавшего передали медикам.

Напомним, 8 января на реке Южный Буг в Хмельницком два рыбака провалились под лед.