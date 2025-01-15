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15 січня 2025, 19:40

На Хмельниччині 12-річний хлопець провалився під кригу

15 січня 2025, 19:40
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фото: скріншот із відео
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Подія сталася вдень 15 січня в селищі Летичів, що на Хмельниччині

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На річці Вовк випадковий перехожий почув крик про допомогу – на кризі нерухомо лежав підліток та благав про порятунок.

На місце прибули рятувальники. Спочатку вони дісталися криги на човні, далі, за допомогою мотузки із закріпленим рятувальним кругом, доправили 12-річного хлопця до човна і до берега, де на нього вже чекали медики.

За словами мами підлітка, він повертався зі школи з її настановою: "Іти прямо додому", а пішов – на кригу рибалити. Він однією ногою провалився в ополонку, крига затріщала і він злякався – по пояс у холодній воді він ліг на кригу та почав кликати на допомогу.

Нагадаємо, на Чернігівщині вже тиждень шукають 7-річного хлопчика, який провалився під лід.

Хмельницька область рятувальники річка дитина крига підліток
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