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Подія сталася вдень 15 січня в селищі Летичів, що на Хмельниччині

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На річці Вовк випадковий перехожий почув крик про допомогу – на кризі нерухомо лежав підліток та благав про порятунок.

На місце прибули рятувальники. Спочатку вони дісталися криги на човні, далі, за допомогою мотузки із закріпленим рятувальним кругом, доправили 12-річного хлопця до човна і до берега, де на нього вже чекали медики.

За словами мами підлітка, він повертався зі школи з її настановою: "Іти прямо додому", а пішов – на кригу рибалити. Він однією ногою провалився в ополонку, крига затріщала і він злякався – по пояс у холодній воді він ліг на кригу та почав кликати на допомогу.

Нагадаємо, на Чернігівщині вже тиждень шукають 7-річного хлопчика, який провалився під лід.