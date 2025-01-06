У поліції показали наслідки дронової атаки на Київщині
В ніч на понеділок, 6 січня, окупанти завдали чергового удару по території Київської області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Станом на 07:40 пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та лінія електропередач. За попередніми даними, постраждалих немає.
Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, загалом росіяни вночі атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили дві ракети Х-59 та 79 дронів
Внаслідок атаки на Київщині пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці". Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не було.
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