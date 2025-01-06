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06 січня 2025, 11:23

У поліції показали наслідки дронової атаки на Київщині

06 січня 2025, 11:23
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фото: поліція
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В ніч на понеділок, 6 січня, окупанти завдали чергового удару по території Київської області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Станом на 07:40 пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та лінія електропередач. За попередніми даними, постраждалих немає.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, загалом росіяни вночі атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили дві ракети Х-59 та 79 дронів

Внаслідок атаки на Київщині пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці". Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не було.

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