В полиции показали последствия дроновой атаки в Киевской области

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В ночь на понедельник, 6 января, оккупанты нанесли очередной удар по территории Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По состоянию на 07:40 повреждены два частных дома, автомобиль и линия электропередач. По предварительным данным, пострадавших нет.

Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

Напомним, в целом россияне ночью атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 128 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и 79 дронов.

В результате атаки на Киевщине повреждена инфраструктура "Укрзализныци". Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было.