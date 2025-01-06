В полиции показали последствия дроновой атаки в Киевской области
В ночь на понедельник, 6 января, оккупанты нанесли очередной удар по территории Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По состоянию на 07:40 повреждены два частных дома, автомобиль и линия электропередач. По предварительным данным, пострадавших нет.
Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.
Напомним, в целом россияне ночью атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 128 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и 79 дронов.
В результате атаки на Киевщине повреждена инфраструктура "Укрзализныци". Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было.
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