09:25  04 січня
На Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ
10:10  05 січня
Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по російських військах біля Куп’янська
08:00  05 січня
У Чорному морі дрони Magura V5 уразили три російські гелікоптери: в ГУР розповіли деталі
UA | RU
UA | RU
05 січня 2025, 18:10

Росіяни атакували безпілотником селище на Харківщині: постраждали 3 людей

05 січня 2025, 18:10
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У неділю вночі, 5 січня, російські військові завдали удару по селищу Краснокутськ Богодухівського району. Через атаку БпЛА постраждали троє людей

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 01:45 російські війська атакували Краснокутськ ударним дроном. Вибух пошкодив чотири житлові будинки.

"Дві жінки віком 59 і 77 років та 33-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали постраждалим допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Нагадаємо, вдень 5 січня окупанти вдарили по Харкову безпілотником типу "Молнія". Внаслідок "прильоту" пошкоджений житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що 4 січня російські війська обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний житель Харківщини.

РФ війна прокуратура окупанти Харківська область БПЛА атака постраждалі
Окупанти вдарили по Донеччині: постраждали 5 мирних жителів Покровської громади
05 січня 2025, 16:10
Росіяни атакували Нікополь з артилерії: загинув чоловік, поранена жінка
05 січня 2025, 13:50
Через російські обстріли постраждали 9 жителів Херсонщини
05 січня 2025, 12:00
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
У Запорізькій області "Кракен" ліквідував начальника штабу російського батальйону
05 січня 2025, 19:30
На Вінниччині під час пожежі згоріла людина
05 січня 2025, 17:20
ЗСУ атакують і просуваються в Курській області: що відомо
05 січня 2025, 16:45
Окупанти вдарили по Донеччині: постраждали 5 мирних жителів Покровської громади
05 січня 2025, 16:10
Росіяни атакували Харків безпілотником "Молнія"
05 січня 2025, 15:40
На Дніпропетровщині ППО збила російський розвідувальний дрон
05 січня 2025, 15:23
На Півдні прикордонники знищили склад БК та укриття окупантів
05 січня 2025, 14:52
Зеленський: за тиждень Росія випустила по Україні понад 700 КАБів, 50 ракет і 600 "шахедів"
05 січня 2025, 14:11
Росіяни атакували Нікополь з артилерії: загинув чоловік, поранена жінка
05 січня 2025, 13:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »