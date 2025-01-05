Росіяни атакували безпілотником селище на Харківщині: постраждали 3 людей
У неділю вночі, 5 січня, російські військові завдали удару по селищу Краснокутськ Богодухівського району. Через атаку БпЛА постраждали троє людей
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 01:45 російські війська атакували Краснокутськ ударним дроном. Вибух пошкодив чотири житлові будинки.
"Дві жінки віком 59 і 77 років та 33-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали постраждалим допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.
Нагадаємо, вдень 5 січня окупанти вдарили по Харкову безпілотником типу "Молнія". Внаслідок "прильоту" пошкоджений житловий будинок.
Раніше повідомлялося, що 4 січня російські війська обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний житель Харківщини.