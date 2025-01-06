За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10,5 тисяч російських окупантів
За минулий тиждень, із 29 грудня по 5 січня, Сили оборони України знищили близько 10 560 російських окупантів, а також 1273 одиниці озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 30 танків;
- 138 бойових броньованих машин;
- 153 артилерійських системи;
- одну РСЗВ;
- 530 одиниць автотехніки;
- сім одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили два ворожих вертольоти, щонайменше три ракети та 409 БпЛА ОТР", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13” вперше в історії уразили повітряні ворожі цілі за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Два гелікоптери Мі-8 РФ знищили та ще один пошкодили в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.