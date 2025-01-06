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06 січня 2025, 00:30

За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10,5 тисяч російських окупантів

06 січня 2025, 00:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 29 грудня по 5 січня, Сили оборони України знищили близько 10 560 російських окупантів, а також 1273 одиниці озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 30 танків;
  • 138 бойових броньованих машин;
  • 153 артилерійських системи;
  • одну РСЗВ;
  • 530 одиниць автотехніки;
  • сім одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили два ворожих вертольоти, щонайменше три ракети та 409 БпЛА ОТР", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13” вперше в історії уразили повітряні ворожі цілі за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Два гелікоптери Мі-8 РФ знищили та ще один пошкодили в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.

РФ війна окупанти ЗСУ втрати росіян Олександр Павлюк
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