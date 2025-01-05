Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині
У ці хвилини в повітряному просторі Київської області зафіксували російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих дронах, може бути гучно
Про це повідомляє RegioNews із посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
"Сили ППО працюють по цілях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни атакували дронами об’єкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі.
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