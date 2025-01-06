В результате обстрела на Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура

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В ночь на 6 января российские войска атаковали дронами Киевщину, в результате атаки была повреждена инфраструктура "Укрзализныци"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу железнодорожного оператора.

В частности, как отмечается в сообщении, в результате российских обстрелов была повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области.

Специалисты уже работают над восстановлением поврежденной линии. Также в "Укрзалізниці" предупредили о возможных задержках поездов и призвали следить за графиками на официальных ресурсах компании.

Отметим, воздушная тревога в связи с атакой российских ударных дронов в Киевской области в ночь на 6 января длилась более 5 часов.

Напомним, также Россия атаковала дронами Киевщину днем 5 января.