На Київщині в палаючому будинку виявили тіло людини

ілюстративне фото: ДСНС України у Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

Як відомо, близько 21:25 на вулиці Гризодубова загорівся житловий будинок. Надзвичайники ліквідували займання за годину.

"Під час гасіння пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіло загиблої господарки 1938 року народження", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, минулої доби у Вінницькій області сталися чотири пожежі, внаслідок однієї з них загинула людина.