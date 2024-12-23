На Київщині в палаючому будинку виявили тіло людини
Трагічна подія сталася вчора ввечері, 22 грудня, в селі Андріївка Обухівського району. Рятувальники виявили тіло загиблої господарки оселі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.
Як відомо, близько 21:25 на вулиці Гризодубова загорівся житловий будинок. Надзвичайники ліквідували займання за годину.
"Під час гасіння пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіло загиблої господарки 1938 року народження", — йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці встановлюють причину пожежі.
Нагадаємо, минулої доби у Вінницькій області сталися чотири пожежі, внаслідок однієї з них загинула людина.
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