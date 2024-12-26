На Київщині легковик збив на переході жінку: потерпіла померла

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Смертельна ДТП сталася у середу ввечері, 25 грудня, на бульварі Олександрійський у Білій Церкві. Під колесами автівки загинула місцева мешканка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За матеріалами слідства, близько 16:30 автомобіль Audi збив на нерегульованому пішохідному переході жінку.

"На жаль, від отриманих численних травм потерпіла померла на місці до приїзду медиків", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.

Нагадаємо, у Києві затримали керманича позашляховика, який у стані алкогольного сп’яніння збив дівчину на пішохідному переході та втік із місця ДТП.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині маршрутка зіткнулася з авто. Загинув чоловік, є постраждалі.