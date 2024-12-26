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26 декабря 2024, 03:30

На Киевщине легковушка сбила на переходе женщину: потерпевшая скончалась

26 декабря 2024, 03:30
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло в среду вечером, 25 декабря, на бульваре Александрийский в Белой Церкви. Под колесами автомобиля погибла местная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По материалам следствия, около 16:30 автомобиль Audi сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину.

"К сожалению, от полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, в Киеве задержали вождя внедорожника, который в состоянии алкогольного опьянения сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Ранее сообщалось, что на Львовщине маршрутка столкнулась с автомобилем. Погиб мужчина, есть пострадавшие.

следствие авария Киевская область Нацполиция Белая Церковь смертельное ДТП
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