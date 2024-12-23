На Одещині внаслідок пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася вранці 23 грудня в селі Гольма, що в Подільському районі області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
В селі горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв.метрів.
На жаль, на місці виявили загиблого чоловіка. Ще одного чоловіка вогнеборцям вдалося врятувати, його передали медикам.
Нагадаємо, вночі 19 грудня на Миколаївщині мати врятувала із палаючого будинку шістьох дітей.
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