Рятувальники показали наслідки падіння уламків "Шахеда" на багатоповерхівку у Броварах
У суботу, 22 грудня, вночі уламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Броварах, здійнялась пожежа
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
В 00:30 внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового будинку.
Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку. Пожежу ліквідували на площі 30 кв.м.
На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.
За даними Нацполіції, на Київщині внаслідок ворожої атаки були пошкоджені дві багатоповерхівки. В іншому будинку пошкоджені вікна та автомобіль.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, патрульна поліція, а також вибухотехніки.
Нагадаємо, пізно ввечері 21 грудня російські військові завдали авіаудари по Херсонському району. Для атаки застосували 11 КАБів.