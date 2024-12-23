В Киевской области в горящем доме обнаружили тело человека

иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

Как известно, около 21:25 на улице Гризодубова загорелся жилой дом.

"При тушении пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело погибшей хозяйки 1938 года рождения", — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, за прошедшие сутки в Винницкой области произошло четыре пожара, в результате одного из них погиб человек.