На Харківщині в пожежі загинули дві людини
Трагедія сталася 22 грудня у місті Дергачі Харківського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
У приватній оселі горіли речі домашнього вжитку та ліжко. Сильне задимлення призвело до загибелі 89-річного чоловіка та 87-річної жінки.
Причина загоряння наразі встановлюється.
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