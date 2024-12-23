На Вінничині вогонь забрав життя місцевого жителя

Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

Минулої доби в Вінницькій області сталося чотирі пожежі, внаслідок однієї з яких загинула людина.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає RegioNews.

За інформацією рятувальників, трагедія сталася в селі Вороновиця Вінницького району, де зайнялася літня кухня. На місці пожежі співробітники ДСНС виявили тіло 50-річного чоловіка.

Того ж дня в селі Мальчівці Жмеринського району через коротке замикання електромережі загорілася господарча будівля. Вогонь знищив шиферну покрівлю на площі 20 квадратних метрів та домашні речі.

Ще одну пожежу бійці ДСНС ліквідували у селищі Піщанка – там горів гараж площею понад 16 квадратних метрів. У відомстві зазначили, що це сталося через порушення правил безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області внаслідок пожежі загинув чоловік. Ще одного чоловіка пожежникам вдалося врятувати, його передали медикам.

А вночі 19 грудня на Миколаївщині мати врятувала з палаючого будинку шістьох дітей.