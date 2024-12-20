Надзвичайники загасили масштабну пожежу на Київщині, яку спричинила атака російських дронів
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок атаки російських ударних безпілотників на складське приміщення в Бориспільському районі Київщини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.
За попередніми даними, минулося без жертв і постраждалих.
"О 15:45 на площі 15000 м. кв. ліквідовано пожежу, що виникла в складському приміщенні на території Бориспільського району внаслідок ворожої атаки безпілотниками", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що масштабне займання гасили 72 рятувальники та 24 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 20 грудня внаслідок чергової атаки російських дронів на території Бориспільського району Київщини виникла масштабна пожежа.
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