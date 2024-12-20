Чрезвычайники потушили масштабный пожар на Киевщине, вызванный атакой российских дронов

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате атаки российских ударных беспилотников на складское помещение в Бориспольском районе Киевщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

"В 15:45 на площади 15000 м. кв. ликвидирован пожар, возникший в складском помещении на территории Бориспольского района в результате вражеской атаки беспилотниками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабное возгорание тушили 72 спасателя и 24 единицы спецтехники.

Напомним, около 1 часа ночи 20 декабря в результате очередной атаки российских дронов на территории Бориспольского района Киевщины возник масштабный пожар.