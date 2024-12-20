Чрезвычайники потушили масштабный пожар на Киевщине, вызванный атакой российских дронов
Спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате атаки российских ударных беспилотников на складское помещение в Бориспольском районе Киевщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
"В 15:45 на площади 15000 м. кв. ликвидирован пожар, возникший в складском помещении на территории Бориспольского района в результате вражеской атаки беспилотниками", – говорится в сообщении.
Отмечается, что масштабное возгорание тушили 72 спасателя и 24 единицы спецтехники.
Напомним, около 1 часа ночи 20 декабря в результате очередной атаки российских дронов на территории Бориспольского района Киевщины возник масштабный пожар.
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