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20 грудня 2024, 08:04

На Київщині внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа

20 грудня 2024, 08:04
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фото: ДСНС
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Сьогодні, 20 грудня, близько 1 години внаслідок чергової атаки російських дронів на території Бориспільського району Київщини сталося загоряння складського приміщення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив площу 15 000 квадратних метрів. На місці працюють понад 70 рятувальників та 24 одиниці техніки.

Також зазначається, що до ліквідації масштабної пожежі рятувальники залучили спецтехніку з Києва, аеропорту "Бориспіль”, місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

Пожежу вдалося локалізувати о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ, яку росіяни здійснили вранці, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Дніпровському, Шевченківському та Солом'янському районах міста. Постраждали двоє людей.

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