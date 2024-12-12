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12 грудня 2024, 17:02

На Київщині затримали шахрайку, яка виманила 1 млн грн у дружини полоненого захисника Азовсталі

12 грудня 2024, 17:02
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фото: СБУ
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Правоохоронці затримали на Київщині шахрайку, жертвою якої стала дружина полоненого захисника Азовсталі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Затримана, за даними СБУ, обіцяла своїм жертвам допомогти із поверненням їхніх полонених родичів додому. Вона вимагала у них великі суми коштів "для прискорення процесу".

Правоохоронці задокументували факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини полоненого захисника "Азовсталі".

Спілкуючись із жінкою, фігурантка заявляла, що нібито має особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, де тримають полоненого воїна.

"При цьому шахрайка маніпулювала тяжким психоемоційним станом потерпілої і погрожувала їй поганими наслідками для полоненого у разі не одержання грошей", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у її власному помешканні, коли вона одержала новий переказ коштів від потерпілої. Щодо жінки завели кримінальну справу за статтею про шахрайство, вчинене у великих розмірах. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" гроші з важкопораненого бійця ЗСУ та його дружини.

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