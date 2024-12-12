Чиновнику із Броварів загрожує в'язниця через схему на закупівлі асфальту

фото з відкритих джерел

Поліція Київщини повідомила про підозру директору комунального підприємства міста Бровари у зловживанні службовим становищем. Він реалізував корупційну схему на понад 300 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Як зазначається у повідомленні, 56-річний посадовець під час закупівлі асфальтобетонної продукції уклав договір із заздалегідь визначеним товариством про закупівлю товарів за завищеними цінами.

На підставі укладеного договору фігурант перерахував на рахунок продавця кошти, чим спричинив для громади фінансові втрати. Згідно з висновками експерта встановлено, що загальна сума збитків, завданих бюджету Броварській громаді становить понад 300 тисяч гривень.

Посадовцеві загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові судитимуть головлікаря лікарні за махінації на 700 тис. грн під час ремонту.