Житель Житомирщини знайшов сумку з вибухівкою на своєму городі

фото: поліція

Житель Дубрівської громади на Житомирщині повідомив, що виявив брезентову торбу з вибухівкою на своїй земельній ділянці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирщини.

Правоохоронці обстежили вміст сумки та виявили там вибухові пакети, тротилові шашки, детонатори, залізничні петарди, вогнепровідні шнури та інше.

У поліції нагадали, що громадяни, які добровільно здали зброю чи боєприпаси, звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї. При цьому поліцейські наголошують, що бойова зброя та боєприпаси не призначенні для зберігання вдома.

Нагадаємо, раніше жителька Миколаєва 24 листопада знайшла у дворі будинку гранату. Поліціянти встановили, що виявлена граната є муляжем та не несе загрози.