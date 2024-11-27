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27 ноября 2024, 08:28

Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену

27 ноября 2024, 08:28
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фото: полиция
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Правоохранители задержали жителя Обуховского района Киевщины, выстрелившего из охотничьего ружья в свою гражданскую жену

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Отмечается, что 67-летний мужчина в Богуславе мужчина нашел охотничье ружье и принес его домой. При попытке разобрать оружие произошел выстрел. Мужчина выстрелил в сторону гражданской жены, попав в плечо и челюсть.

57-летняя женщина получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована.

Правоохранители задержали мужчину и поместили его в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении, по факту неосторожного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, ранее в Харькове мужчина ударил ножом свою 47-летнюю жену, которую заподозрил в измене. Впоследствии женщина скончалась в больнице.

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