Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
Правоохранители задержали жителя Обуховского района Киевщины, выстрелившего из охотничьего ружья в свою гражданскую жену
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
Отмечается, что 67-летний мужчина в Богуславе мужчина нашел охотничье ружье и принес его домой. При попытке разобрать оружие произошел выстрел. Мужчина выстрелил в сторону гражданской жены, попав в плечо и челюсть.
57-летняя женщина получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована.
Правоохранители задержали мужчину и поместили его в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении, по факту неосторожного тяжкого телесного повреждения.
Напомним, ранее в Харькове мужчина ударил ножом свою 47-летнюю жену, которую заподозрил в измене. Впоследствии женщина скончалась в больнице.