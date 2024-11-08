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Сообщено о подозрении жителю Киевской области в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем МВД

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генерального прокурора и ГУ Нацполиции Киева, передает RegioNews.

Следствие установило, что фигурант изобрел способ "помочь" желающим получить талон для получения услуг в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службе МВД. Поскольку в один день генерируется ограниченное количество талонов, не все могут воспользоваться услугами в желаемый день.

"Подозреваемый собственноручно создал программу, которая для его клиентов перехватывала свободные талоны, как только они появлялись в системе. Эта программа позволяла мужчине автоматически получить талоны электронной очереди "е-запись" одновременно для нескольких людей", - говорится в сообщении.

Электронная запись реальных пользователей блокировалась, вместо этого создавалась очередь для выбранного заказчика. Цена за один талон электронной очереди стартовала от 1000 гривен. За день мужчина по заказу генерировал не менее полусотни талонов, а оплату получал на банковские карты.

Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность хакерской группировки из Чернигова, которая обманула граждан США более чем на 1,2 млн грн.