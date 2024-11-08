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В ніч на 8 листопада російська армія атакувала Київську область ракетами

Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей постраждали чотири людини. Це водії, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів.

"Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські військові атакували Одеську область. Під удар потрапили приватні будинки та освітній заклад. Є загиблий та постраждалі.