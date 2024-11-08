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В ніч на 8 листопада окупанти вчергове атакували Київську область. Четверо людей отримали травми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Станом на 07:30 зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі. Також сталося займання трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.

Поліцейські проводять огляди та фіксують наслідки атаки.

Є четверо постраждалих: 52-річний чоловік отримав наскрізне поранення тулуба, у 45 та 57-річного – поранення правої ноги, ще один чоловік зазнав множинних ушкоджень усього тіла. Постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна меддопомога.

Нагадаємо, станом на ранок 8 листопада сили ППО збили чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники. 26 ворожих дронів локаційно втрачені у різних регіонах України.