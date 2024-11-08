На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджені високовольтні мережі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час атаки вночі 8 листопада росіяни пошкодили у Київській області високовольтні мережі. Наразі енергетики працюють над ремонтом ліній

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні уламки ворожих дронів знову пошкодили високовольтні мережі в Київській області. Енергетики оперативно переключили всі домівки на резервне живлення. При цьому світло в оселях не зникало", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені лінії потребують ремонту. Енергетики вже працюють на місцях.

Нагадаємо, станом на ранок 8 листопада сили ППО збили чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники. 26 ворожих дронів локаційно втрачені у різних регіонах України.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на Київщині постраждали чотири людини. В поліції показали наслідки атаки.