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29 січня 2021, 11:46 2341

Смертельна ДТП під Києвом: у лобовому зіткненні зійшлися Hyundai та ЗАЗ

29 січня 2021, 11:46 2341
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Водій Hyundai загинув на місці події
Водій Hyundai загинув на місці події
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 29 січня, близько 07:00 години ранку на трасі "Київ-Дніпро" поблизу селища Єрківці, що на Бориспільщині трапилась ДТП за участю двох автівок. У результаті трагічної події загинув чоловік, а чотирьох людей госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля "Hyundai" не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з авто "ЗАЗ", - повідомили правоохоронці.

Внаслідок зіткнення водій легковика "Hyundai" загинув на місці події, його 37-річну пасажирку з травмами доправлено до лікарні. 55-річного водія автомобілю "ЗАЗ" та його пасажирів 27 та 33 років з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних закладів.

Наразі встановлюються причини та обставини аварії, поліцейські опитують свідків та очевидців.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП.

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