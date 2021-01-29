Смертельна ДТП під Києвом: у лобовому зіткненні зійшлися Hyundai та ЗАЗ

Водій Hyundai загинув на місці події

Водій Hyundai загинув на місці події

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 29 січня, близько 07:00 години ранку на трасі "Київ-Дніпро" поблизу селища Єрківці, що на Бориспільщині трапилась ДТП за участю двох автівок. У результаті трагічної події загинув чоловік, а чотирьох людей госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля "Hyundai" не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з авто "ЗАЗ", - повідомили правоохоронці.

Внаслідок зіткнення водій легковика "Hyundai" загинув на місці події, його 37-річну пасажирку з травмами доправлено до лікарні. 55-річного водія автомобілю "ЗАЗ" та його пасажирів 27 та 33 років з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних закладів.

Наразі встановлюються причини та обставини аварії, поліцейські опитують свідків та очевидців.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП.