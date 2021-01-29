Смертельное ДТП под Киевом: в лобовом столкновении сошлись Hyundai и ЗАЗ

Водитель Hyundai погиб на месте происшествия

Водитель Hyundai погиб на месте происшествия

Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 января, около 07:00 часов утра на трассе "Киев-Днепр" вблизи поселка Ерковцы, что в Бориспольском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате трагического происшествия погиб мужчина, а четырех человек госпитализировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля "Hyundai" не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с авто "ЗАЗ", - сообщили правоохранители.

В результате столкновения водитель легковушки "Hyundai" погиб на месте, его 37-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу. 55-летнего водителя автомобиля "ЗАЗ" и его пассажиров 27 и 33 лет с телесными повреждениями также доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП.