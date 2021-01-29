У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП

Травмовану патрульну доставили до лікарні

Травмовану патрульну доставили до лікарні

Фото: Facebook

Водій з ознаками сильного алкогольного сп’яніння збив у Миколаєві патрульну поліцейську та намагався втекти з місця ДТП.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.

У Заводському районі Миколаєва водій автомобіля Nissan Micra скоїв наїзд на співробітника патрульної поліції, яка знаходилася при виконанні службових обов’язків, а саме спілкувалася з іншим водієм, що порушив правила дорожнього руху”, - йдеться у повідомленні.

Після наїзду водій намагався втекти з місця пригоди, але був затриманий колегами потерпілої. 40-річний водій мав явні ознаки сп’яніння, а також у ході спілкування з поліцейськими почав чинити їм опір. 21-річна сержант патрульної поліції з тілесними ушкодженнями доставлена до медичного закладу.

Патрульну шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом ЗЧМТ та перелом щелепи. Наразі лікарі надають їй кваліфіковану допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві затримали поліцейських, які вимагали 250 тисяч неіснуючого боргу.