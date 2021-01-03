В ДТП на Київщині постраждали п'ятеро людей
В результаті зіткнення двох автомобілів на Київщині постраждали п'ять осіб. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Фастівському районі на автодорозі Фастовець-Київ.
Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем Skoda.
В результаті зіткнення п'ятеро пасажирів обох автомобілів отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють причини і обставини ДТП.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині в ДТП постраждало дев'ять осіб.