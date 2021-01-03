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03 січня 2021, 16:44 426

В ДТП на Київщині постраждали п'ятеро людей

03 січня 2021, 16:44 426
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Їх госпіталізували в лікарню
Їх госпіталізували в лікарню
Фото: Facebook
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В результаті зіткнення двох автомобілів на Київщині постраждали п'ять осіб. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Фастівському районі на автодорозі Фастовець-Київ.

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем Skoda.

В результаті зіткнення п'ятеро пасажирів обох автомобілів отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють причини і обставини ДТП.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині в ДТП постраждало дев'ять осіб.

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