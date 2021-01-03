На Львівщині у ДТП постраждало дев'ятеро людей

Водій автівки не впорався з керуванням

Водій автівки не впорався з керуванням

Фото: Facebook

У ДТП, що сталася 2 січня приблизно о 23:00 у Пустомитівському районі на трасі Київ - Чоп постраждало дев'ятеро людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Водій ВMW, 26-річний місцевий мешканець, не впорався із керуванням, унаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував житель Луцька віком 36 років", – йдеться у повідомленні.

Постраждало восьмеро пасажирів мікроавтобуса та водій BMW. Четверо постраждалих – неповнолітні. 17-річну пасажирку Mercedes Sprinter і водія легкового авто госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 27 грудня у Київській області на Житомирській трасі, поблизу села Капітанівка, відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volvo та Honda.