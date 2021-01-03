В ДТП на Киевщине пострадали пять человек

Их госпитализировали в больницу

Их госпитализировали в больницу

Фото: Facebook

В результате столкновения двух автомобилей на Киевщине пострадали пять человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Фастовском районе на автодороге Фастовец-Киев.

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda.

В результате столкновения пятеро пассажиров обоих автомобилей получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в ДТП пострадало девять человек.