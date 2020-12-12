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12 декабря 2020, 17:06 2016

На Киевщине случилось два серьезных ДТП: есть жертвы

12 декабря 2020, 17:06 2016
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Причиной ДТП предположительно стала гололедица
Причиной ДТП предположительно стала гололедица
Фото: dtp.kiev.ua
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На Киевщине случилось сразу два ДТП: вблизи пгт. Згуровка и на Обуховской трассе под Киевом.

Об этом сообщили в телеграмм-канале dtp.kiev.ua, пишет RegioNews.

Фото и видео аварий сняли очевидцы сегодня, 12 декабря около 15.00.

Так на Обуховской трассе вблизи Киева в результате аварии машину разорвало пополам. Здесь работает полиция. Очевидцы сообщают о погибших, однако сколько их и кто они - пока неизвестно.

А вблизи пгт. Згуровка на скользкой дороге перевернулась автоцистерна и раздавила легковушку. Здесь обошлось без жертв.

Полиция пока не обнародовала официальной информации о дорожных происшествиях.

Напомним, из-за гололеда в пяти областях, а именно в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской, были введены временные ограничения движения грузовиков и автобусов на дорогах.

Кроме этого, в Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. Также в столице временно остановил работу городской фуникулер.

ДТП авария Киевская область жертва гололед
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